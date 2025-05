© Infobetting.com - Pronostici di oggi 11 maggio, duello a distanza tra Napoli e Inter in serie A, in campo Leverkusen, Liverpool e Barcellona-Real Madrid nella Liga

Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali - La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.

AIK-Mjallby (domenica 11 maggio 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici - Dopo sette giornate AIK Solna e Mjallby sono appaiate in testa alla classifica della massima serie svedese e sono anche le uniche due squadre a non aver mai perso. I padroni di casa, nonostante gli ottimi risultati, sono stati criticati per via del gioco poco brillante, cosa del resto non così sorprendente visto che l’allenatore […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com