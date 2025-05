Milano, 10 maggio 2025 – Non si placano le acque al liceoLunardi di Brescia, dove a fine marzo una studentessa ha raccontato di essere stata molestata da un Professore. Episodio da cui è partito un braccio di ferro tra il preside, Massimo Cosentino, e il collettivo Onda Studentesca che aveva denunciato l’episodio attraverso i sociale con volantini su fogli A4. Questa mattina, davanti ai cancelli della scuola, si è tenuto un Flashmob per esprimere la solidarietà alla ragazza. L'iniziativa è dei Centri AntiViolenza di Brescia che hanno espresso al loro piena vicinanza alla giovane. La vicenda, resa nota dal collettivo studentesco Onda Studentesca, è ora all'attenzione della magistratura.Le associazioni sottolineano l'importanza di garantire alla giovane, e a chiunque scelga di esporsi per chiedere verità e giustizia, un contesto di ascolto, accoglienza e rispetto. 🔗Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prof del liceo Lunardi accusato di molestie da una studentessa. Flashmob davanti a scuola: “Noi le crediamo”