Probabilmente non sarà più del Napoli | l’annuncio spezza il cuore ai tifosi di chi si tratta

L’esperto di mercato si sbilancia circa un possibile addio al Napoli in vista della prossima estate: la notizia è una brutta sorpresa per i tifosi di fede azzurra.Malgrado un presente caratterizzato dal grande sogno Scudetto, a portata di soli sette punti da conquistare nelle prossime tre partite di campionato, in casa Napoli si pensa già al futuro. Il club azzurro, attraverso il lavoro del suo direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, è al lavoro per cercare di portarsi avanti in vista della prossima estate, con l’obiettivo di avere quanto prima una rosa quanto più competitiva possibile per il ritorno in UEFA Champions League.Fanno già discutere le rivelazioni a cura del giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto che, oltre ad aver fatto il punto della situazione sull’attacco del club azzurro tra entrate e uscite, ha confermato la volontà da parte del centrocampista Frank Zambo Anguissa di cambiare aria. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Probabilmente non sarà più del Napoli”: l’annuncio spezza il cuore ai tifosi, di chi si tratta

Potrebbe interessarti su Zazoom: Conclave: cresce il consenso su Robert Francis Prevost, chi è il cardinale statunitense tra i più quotati al Soglio Pontificio - Dopo la prima fumata nera del Conclave, si rafforza l’ipotesi che il cardinale Robert Francis Prevost, 69 anni, possa diventare il primo papa statunitense della storia.

Cosa riportano altre fonti

Più governabilità e meno inciampi. Come sarà la nuova legge elettorale secondo Balboni - Una cosa in maggioranza la danno per certa: la legge elettorale si farà entro la fine di questa legislatura. L’impianto di base sarebbe quello di un proporzionale, con liste apparentate e l’indicazione di un candidato premier. “Esattamente lo stesso modello che viene adottato nei comuni e nelle regioni. Una legge elettorale che dà garanzie di trasparenza e rimette al centro la volontà popolare”. Le trattative in maggioranza e con le opposizioni sono ancora in via di definizione ma senz’altro la proposta di revisione della legge elettorale passerà dalla Commissione Affari Costituzionali di ... 🔗Leggi su formiche.net

Inizia la Progettazione del Pug. Ancona sarà sempre più aperta, rigenerata e internazionale - VIDEO - ANCONA – Oggi a Palazzo del Popolo il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio hanno annunciato l’intenzione di mettere mano al Piano Regolatore del 1993 iniziando la progettazione del Pug, vale a dire il Piano Urbano Generale. Si tratta di un nuovo... 🔗Leggi su anconatoday.it

Sarà che ora è la nuova regina dello spionaggio grazie a Black Bag, ma lo stile per lei non ha più segreti... - Una star capace di preannunciare, da sempre, le tendenze. Cate Blanchett non ha bisogno di presentazioni: la diva del cinema fa ancora scuola, soprattutto con i suoi outfit. Proprio ieri sera è approdato su Sky Borderlands, il suo film fantascientifico ispirato all’omonimo videogioco e ambientato su Pandora. E i look che l’attrice australiana sta sfoderando in questi giorni sui red carpet per la promozione del prossimo film, Black Bag – Doppio Gioco sono decisamente di un altro pianeta. 🔗Leggi su iodonna.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Napoli - Collezione egizia al Museo Archeologico (08.10.16) Video Napoli - Collezione egizia al Museo Archeologico (08.10.16)

Su questo argomento da altre fonti

Virtus Bologna, Zanetti conferma: Baraldi non sarà più parte del CDA; WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni modelli di iPhone da maggio 2025: quali e perché; iOS 19 avrà o no icone circolari? Quasi certamente sarà più “tondo”; Il generale Figliuolo verso un nuovo incarico lascia la ricostruzione. De Pascale: Questo modello non funziona. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne