Primo dossier sul tavolo di Papa Leone XIV sulle finanze vaticane Dito puntato sulla avara Spagna che si inventa una tassa sulle cattedrali

Anche se il nuovo PapaLeone XIV è persona riflessiva che non si precipita a prendere decisioni, fra i primi dossier che arriveranno sul suo tavolo ci sarà quello sullefinanzevaticane e la crisi dell’obolo di San Pietro che per la loro urgenza hanno bisogno di interventi rapidi. Qualcosa però è già emerso durante la drammatica congregazione dei cardinali del 30 aprile scorso, quando il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e coordinatore del Consiglio per l’economia del Vaticano, ha gelato la sala snocciolando le cifre di un deficit superiore ai 70 milioni di euro. Tre ore e mezza dove nel mirino è finita la scarsa raccolta delle diocesi di tutto il mondo e in particolare quella della Spagna.Il cardinale di Barcellona, OmelloLa strigliata partita da Papa Francesco per l’avarizia dei cattolici spagnoliGià Papa Francesco si era fatto sentire con gli spagnoli prima di ammalarsi, perché nella classifica delle donazioni di diocesi e privati il contributo iberico è appena al 10° posto, pur avendo il 90% della popolazione battezzata e una parte consistente dei beni della Chiesa nel mondo. 🔗Open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dopo la morte di papa Francesco e alla vigilia del Conclave, l’idea di dover raccogliere l’eredità del Pontefice scomparso era un pensiero che poteva far tremare le vene e i polsi a chiunque. I tanti fronti di riforma, compiuti o ancora in corso, i tanti cantieri aperti lasciati da Francesco, i «processi avviati» come li chiamava lui, sono altrettanti capitoli di cui scrivere un futuro e su... 🔗feedpress.me

In questi giorni gli enti della Curia devono presentare un budget al ribasso dopo che a dicembre Francesco ha bocciato le previsioni per il 2025 che avrebbero fatto schizzare il deficit 🔗repubblica.it

L'eredità di Papa Francesco sembrerebbe pesare particolarmente sulle spalle del Conclave. A preoccupare sono i dossier aperti e mai chiusi da Bergoglio, così come la situazione delle casse del Vaticano. Appena eletto, il Pontefice enunciò la mala gestione delle finanze nello Stato, eppure dopo 12 anni la situazione non sembra essere migliorataL'articolo Papa Francesco tra conti in rosso e riforme non finite: i dossier che attendono il nuovo Pontefice proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I dieci nodi sul tavolo del successore di Papa Francesco - Dal green ai gay, fino a Cina e finanze. Tra gli elettori, la necessità di riportare la dottrina al centro è un tema molto più condiviso di quanto appaia. Così come la volontà di tornare protagonisti ... 🔗panorama.it

Ecco qual è l'eredità di Bergoglio: i tanti dossier aperti sul tavolo di Robert Francis Prevost, papa Leone XIV - Il nuovo Papa, quindi, già al momento della sua elezione, ha davanti a sé una serie di dossier su cui intraprendere ... con le riforme in primo luogo finanziarie, poi della Curia con l’inedito ... 🔗gazzettadelsud.it

L'agenda del nuovo Papa è già piena. Viaggi e Giubileo, i nuovi santi e i dossier rimasti aperti - Già mentre i cardinali sono riuniti in Sistina c'è tutto un calendario di impegni che incombe e attende il nuovo Papa in uscita dalle urne ... 🔗msn.com