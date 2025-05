Prima l' aggressione in strada poi le botte a un poliziotto anche se ammanettato | finisce arrestato

Nella nottata tra venerdì e sabato la Polizia di Stato ha arrestato un soggetto straniero per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento è avvento intorno a mezzanotte e mezza quando le volanti sono state inviate nei pressi di un hotel della riviera per la segnalazione di. 🔗Riminitoday.it © Riminitoday.it - Prima l'aggressione in strada, poi le botte a un poliziotto anche se ammanettato: finisce arrestato

Se ne parla anche su altri siti

Un episodio di violenza inaudita ha sconvolto Cassino nei giorni scorsi, quando una giovane donna è stata investita da un’auto, inseguita e brutalmente aggredita dall’uomo alla guida del veicolo. L’episodio, avvenuto lungo viale Bonomi, ha avuto luogo sotto gli occhi attoniti dei passanti, che, prontamente intervenuti, sono riusciti a fermare l’aggressore.La violenza in pieno giornoSecondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, l’uomo, dopo aver investito la giovane, l’ha inseguita e ha iniziato a picchiarla con una violenza inaudita. 🔗dayitalianews.com

MORTARA (Pavia) Stava percorrendo a piedi corso Josti a Mortara quando è stato avvicinato da un individuo di origine nordafricana che, impugnando un coltello, gli ha intimato di consegnargli lo smartphone che aveva in mano e poi si è dileguato a piedi per le strade del centro facendo perdere le sue tracce. L’episodio è avvenuto venerdì. Ieri i carabinieri di Mortara hanno identificato e denunciato per rapina B. 🔗ilgiorno.it

Un uomo di 33 anni è stato ferito da una coltellata al culmine di una lite avvenuta ieri sera intorno alle 21 a Lurago Marinone (Como). La sua prognosi è riservata.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Genova - Rapina ad anziano, fermata coppia (25.08.20)

Video Genova - Rapina ad anziano, fermata coppia (25.08.20) Video Genova - Rapina ad anziano, fermata coppia (25.08.20)

Se ne parla anche su altri siti

Prima l'aggressione in strada, poi le botte a un poliziotto anche se ammanettato: finisce arrestato; Massacrato in strada con le mazze da baseball: nei guai due ragazzini, vicini ai Latin King; Gioacchino ucciso a botte a Partinico, cosa sappiamo: la lite, il pestaggio e il racconto dei due fratelli; Botte in strada dal marito, salvata da due funzionari di Polizia Locale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bari, botte di fronte a un bimbo anche in curva prima dell'aggressione al tifoso davanti al figlio - Bari-Pisa resterà nella memoria collettiva come uno dei momenti più bassi della storia calcistica cittadina. Oltre all'aggressione all'esterno dello stadio San Nicola, in cui un tifoso è stato brutalm ... 🔗bari.repubblica.it

Rapina e prende a pugni donna in strada, arrestato un 39enne - L'uomo bloccato dai carabinieri di Tor Vergata dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Prognosi di 15 giorni per la vittima ... 🔗rainews.it

Calci e botte sulla compagna per gelosia: il video della terribile aggressione - Nelle immagini delle telecamere stradali la lite scoppiata per futili motivi, un cellulare conteso, poi la violenza. Aggredisce la compagna, scatta il braccialetto elettronico ... 🔗msn.com