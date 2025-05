© Sbircialanotizia.it - Prevost eletto Papa tra attacchi social e inchiesta su abusi in Perù

La recente elezione di Prevost a Papa ha scatenato una serie di attacchi sui social e all’interno degli ambienti della politica ultraconservatrice e della Chiesa, sia in Perù che altrove. Nel corso degli ultimi mesi, il nome del cardinale si è fatto sempre più sentire tra i Papa bili, alimentando discussioni e critiche che hanno preso . L'articolo Prevost eletto Papa tra attacchi social e inchiesta su abusi in Perù è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave - Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.