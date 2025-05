© Calcionews24.com - Premier League, i risultati della 36ª giornata: il City impatta sul Southampton già retrocesso, l’Aston Villa ancora in corsa per la Champions

Premier League , i risultati della 36ª giornata : il City impatta sul Southampton già retrocesso , l’Aston Villa ancora in corsa per la Champions La lotta Champions continua in Premier League , ultimo dei verdetti da risolvere dopo il titolo al Liverpool e le retrocessioni. Il Manchester City si ferma sullo 0-0 contro il Southampton già retrocesso e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom:

Fiorentina-Betis oggi alle 21: formazioni ufficiali, diretta TV e streaming della semifinale di ritorno di Conference League - Fiorentina e Betis si affrontano oggi, giovedì 8 maggio, alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi per la semifinale di ritorno della Conference League. I viola cercano l'accesso alla loro terza finale consecutiva dopo aver perso 2-1 all'andata in Spagna, con reti di Ezzalzouli e Antony per i biancoverdi, e gol di Ranieri per la Fiorentina.