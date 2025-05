Premiazione scudetto Juventus Women | Sara Gama alza il trofeo! PPM come Hulk Girelli balla e Lehmann… – FOTO e VIDEO

di Mauro MunnoPremiazionescudettoJuventusWomen: la cerimonia dello Stadium. SaraGamaalza al cielo il trofeo del sesto tricolore(inviato all’Allianz Stadium) – L’attesa è finita per la Premiazione del sesto scudetto conquistato dalla JuventusWomen. L’Allianz Stadium è il palcoscenico del trionfo bianconero in Serie A femminile. Al termine della sfida casalinga contro l’Inter, le campionesse d’Italia alzano al cielo il meritato trofeo, coronando una stagione straordinaria davanti ai propri tifosi, nella cornice più suggestiva. Questo articolo vi accompagna con aggiornamenti testuali e visivi per non perdere nemmeno un istante della Premiazione e dei festeggiamenti. 23.04 – Ballo a cerchio intorno al trofeo sulle note de ‘Gli ostacoli del cuore’ di Elisa23.00 – Giro di campo col trofeo e le ragazze delle giovanili22. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Premiazione scudetto Juventus Women: Sara Gama alza il trofeo! PPM come Hulk, Girelli balla e Lehmann… – FOTO e VIDEO

Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming - La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

