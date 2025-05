Premiazione scudetto Juventus Women LIVE | Sara Gama alza il trofeo! PPM come Hulk Girelli balla e Lehmann… – FOTO e VIDEO

di Mauro MunnoPremiazionescudettoJuventusWomen: la cerimonia dello Stadium. SaraGamaalza al cielo il trofeo del sesto tricolore(inviato all'Allianz Stadium) – L'attesa è finita per la Premiazione del sesto scudetto conquistato dalla JuventusWomen. L'Allianz Stadium è il palcoscenico del trionfo bianconero in Serie A femminile. Al termine della sfida casalinga contro l'Inter, le campionesse d'Italia alzano al cielo il meritato trofeo, coronando una stagione straordinaria davanti ai propri tifosi, nella cornice più suggestiva. Questo articolo vi accompagna con aggiornamenti testuali e visivi per non perdere nemmeno un istante della Premiazione e dei festeggiamenti. 23.00 – Giro di campo col trofeo e le ragazze delle giovanili22.55 – È il momento! SaraGama solleva il trofeo! Festa grande e coriandoli tricolore22.

