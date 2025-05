Premana scivola malamente nel bosco e resta a terra senza riuscire a rialzarsi | i soccorritori arrivano in elicottero

Premana (Lecco), 10 maggio 2025 – Una banale scivolata durante la passeggiata nei boschi, la caduta a terra e la caviglia che si piega in maniera innaturale più altri trami a entrambe le gambe. Protagonista del brutto infortunio in montagna è un escursionista di 54 anni di Primaluna. Questa mattina, poco prima delle 9, il 54enne stava camminando nei boschi a monte di Premana, ma, a causa del terreno bagnato per il maltempo e la pioggia di questi giorni, è scivolato malamente, senza più riuscire a rialzarsi da solo da terra.Chi era con lui ha chiesto aiuto ai centralinisti del 112, il numero unico di emergenza e urgenza, che a loro volta hanno mobilitato sia i soccorritori del Soccorso alpino della Valsassina e Valvarrone della squadra di Premana, sia i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio, tra cui medico e infermiere di Areu di equipaggio, decollati dalla base di Caiolo, per accelerare le tempistiche. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premana, scivola malamente nel bosco e resta a terra senza riuscire a rialzarsi: i soccorritori arrivano in elicottero

Approfondimenti da altre fonti

Bergamo, 3 aprile 2025 – A dare l’allarme sono stati i famigliari non vedendolo rientrare a casa per pranzo e sono usciti a cercarlo e hanno fatto la terribile scoperta. Giuseppe Gallizioli, 85anni, di Riva di Solto, è morto dopo essere scivolato e caduto in un bosco non lontano dalla sua abitazione. Da una prima ricostruzione l’anziano era uscito da casa ieri mattina per poi rientrare per il pranzo. 🔗ilgiorno.it

Intervento oggi, giovedì 6 marzo 2025, per la Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna del Soccorso alpino. Le squadre sono state allertate nel primo pomeriggio per un uomo di 69 anni, scivolato nel bosco impervio al confine tra i Comuni di Morbegno e Cosio Valtellino... 🔗sondriotoday.it

Dramma giovedì mattina, 3 aprile, a Riva di Solto. Giuseppe Gallizioli, 85enne residente in paese, è morto dopo essere scivolato e caduto in un bosco non lontano da casa. L’uomo era uscito all’ora di pranzo. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno iniziato a cercarlo.È stato trovato a poche decine di metri di distanza in fondo a una valletta, dove è caduto battendo la testa. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Premana, scivola malamente nel bosco e resta a terra senza riuscire a rialzarsi: i soccorritori arrivano in elicottero. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Premana, scivola malamente nel bosco e resta a terra senza riuscire a rialzarsi: i soccorritori arrivano in elicottero - Un 54enne di Primaluna è caduto durante un'escursione. Lo hanno recuperaro i volontari del Soccorso alpino e i soccorritorid dell'eliambulanza di Sondrio ... 🔗ilgiorno.it

Scivola nel bosco e batte la testa. I familiari lo trovano senza vita - Giuseppe Gallizioli, 85anni, di Riva di Solto, è morto dopo essere scivolato e caduto in un bosco non lontano dalla sua abitazione. Da una prima ricostruzione l’anziano era uscito da casa ieri ... 🔗msn.com