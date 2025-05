Preghiera della sera 10 Maggio 2025 | Aiutami a saper accettare

Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali - La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.

Preghiera della sera 9 Maggio 2025: “Custodiscimi dalla maldicenza” - “Custodiscimi dalla maldicenza”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo ... Leggi tuttoL'articolo Preghiera della sera 9 Maggio 2025: “Custodiscimi dalla maldicenza” proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su lalucedimaria.it