Prato | arrestata imprenditrice L’accusa | impiego di manodopera irregolare L’inchiesta partita da uno smaltimento illecito di rifiuti

Un' imprenditrice cinese è stata arrestata per impiego di manodopera irregolare , assunzione di persone prive di permesso di soggiorno e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'inchiesta delle forze dell'ordine e la collaborazione della polizia municipale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato - che ha diffuso una nota alla stampa - era partita dopo che due trasportatori erano stati sorpresi a caricare un furgone con numerosi sacchi di rifiuti tessili presso un magazzino artigianale

“Un contesto lavorativo altamente vessatorio e disumano“, in cui “i dipendenti erano costretti a turni massacranti di 12 ore al giorno o più, sette giorni su sette, senza riposo settimanale, e ricevevano lo stipendio esclusivamente in contanti, senza alcuna forma di tutela previdenziale”. Così il procuratore di Prato Luca Tescaroli descrive le condizioni di lavoro in un’azienda di commercio all’ingrosso di tessuti con sede nella città toscana, la cui legale rappresentante, un’imprenditrice cinese, è stata arrestata in flagranza per sfruttamento di manodopera irregolare. 🔗ilfattoquotidiano.it