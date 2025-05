Portofino via alla stagione delle crociere | scatta sui moli l’ordinanza anti-selfie

Previsto l’arrivo di tre navi. Amt in difficoltà, il Comune stanzia 10 mila euro per potenziare le corse. Gli esercenti: «Limitazioni necessarie» 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Portofino, via alla stagione delle crociere: scatta sui moli l’ordinanza anti-selfie

Segui queste discussioni sui social

Portofino, a place that if seen from above manages to be incredibly beautifulUnique and hardly comparable place compared to any other in the world#portofino #liguria #italy #italia #genova #ferrari #santamargheritaligure #portofinoital… Leggi la discussione

#dupe is good e va bene cosìMa non facciamola passare come un'invenzione della #GenZ perché le Abidas con 4 strisce sono sempre esistite come i venditori informali di pelletteria in spiaggia o davanti alle stazioniE del resto il sindac… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Verso la stagione delle crociere: via al bando per il mercatino - Il sipario sulla stagione delle crociere si alzerà ufficialmente il 19 aprile (ma il clou sarà due giorni dopo con Msc) ed il Comune ha avviato le procedure per il bando del... 🔗Leggi su quotidianodipuglia.it

Crociere al via, l'Ms Hamburg terrà a battesimo la stagione al Porto di Ancona - ANCONA – La stagione 2025 delle crociere nel Porto di Ancona è pronta per l'inizio. Ad attraccare per prima sarà la Ms Hamburg della compagnia Plantours Cruises, il 10 di aprile alle 9. Il calendario prevede nel suo complesso 41 toccate da aprile a fine novembre.Il debutto di Msc Crociere... 🔗Leggi su anconatoday.it

Al via nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon - Partite le riprese della serie spin offSono ufficialmente iniziate nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon, la serie di successo ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie continua a raccontare l’epica storia della Casa Targaryen. 🔗Leggi su 361magazine.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Portofino, via alla stagione delle crociere: scatta sui moli l’ordinanza anti-selfie; RASSEGNA STAMPA. Riva Trigoso: classe a rischio, scontro col sindaco; Portofino 138 navi da crociera; Crociere a Portofino, via agli sbarchi. Stagione da record con 138 navi in 7 mesi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Portofino, via alla stagione delle crociere: scatta sui moli l’ordinanza anti-selfie - Previsto l’arrivo di tre navi. Amt in difficoltà, il Comune stanzia 10 mila euro per potenziare le corse. Gli esercenti: «Limitazioni necessarie» ... 🔗ilsecoloxix.it

Portofino: le prime due navi da crociera inaurano la stagione - Foto: le due navi arrivate questa mattina Continua a leggere Portofino: le prime due navi da crociera inaurano la stagione su LevanteNews ... 🔗msn.com

Al via la stagione delle crociere: ampliati gli orari di apertura delle chiese - in precedenza svolta in siti diversi e in questa stagione concentrata per tutti gli arrivi nell’attrzzato terminal crociere. A partire da domenica prossima il personale comunale, e quello incaricato, ... 🔗youtvrs.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: