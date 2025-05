Pope Leo XIV accused of covering up alleged sexual abuse of minors committed by priests in Peru and the US and of giving refuge to one of them near a school

Robert Francis Prevost accused of mishandling child sex abuse allegations in his church, shadows over Pope Leo XIV Pope Leo XIV has been accused of mishandling allegations of child sex abuse. The accusations refer to allegations before Cardinal Robert Francis Prevost's election as the 267th

Il primo Papa americano, eletto subito dopo un ponteficato di chiara impronta progressista. Se quella di Paolo Sorrentino non è una profezia, poco ci manca. Robert Francis Prevost, infatti, è il primo pontefice della storia a essere nato negli Stati Uniti. Esattamente come Lenny Belardo, il protagonistra di The Young Pope, serie culto del regista premio Oscar, trasmessa da Sky tra l’ottobre e il novembre del 2016. 🔗ilfattoquotidiano.it

Per l'elezione di Prevost sono risultati cruciali i voti del "circolo anglofono" dei cardinali. Con al centro l'arcivescovo di New York, impegnato a ricucire le anime divise della Chiesa americana 🔗tgcom24.mediaset.it

