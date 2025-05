Polverosi | Conceicao? Lo chiamano Signor Rimonta Il Milan era scosso ma…

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato del Milan dopo la vittoria in campionato contro il Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Polverosi: “Conceicao? Lo chiamano Signor Rimonta. Il Milan era scosso ma…”

Potrebbe interessarti su Zazoom: Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma - Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.

Su questo argomento da altre fonti

Milan, la Champions scivola via: i numeri chiamano Conceicao al mezzo miracolo - Il Milan di Sergio Conceicao è - 8 dalla Juventus quarta in classifica, l'ultima piazza per la qualificazione in Champions League. Il punto 🔗Leggi su pianetamilan.it

Conceicao in conferenza: “Il signor Carlo Pellegatti non mi ha ancora guardato una volta” - Sergio Conceiçao ha deragliato durante la conferenza stampa di vigilia di Milan-Lecce, rivolgendosi all'improvviso al giornalista Carlo Pellegatti, reo a suo dire di non prestargli attenzione: "Sta sul telefonino, non mi ha guardato ancora una volta".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Conceicao, due traguardi per convincere il Milan a confermarlo in panchina - Sergio Conceicao si gioca la panchina del Milan in questo finale di stagione: deve conseguire due obiettivi per restare allenatore 🔗Leggi su pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Polverosi: Con Conceiçao è sempre la stessa storia, quando è sotto trova spesso il modo di...; Bologna, Holm, Ndoye e Odgaard sono rientrati in gruppo; Milan Futuro-SPAL, le formazioni ufficiali dell'andata dei playout; Polverosi: “Conceicao trova il modo di ribaltare le gare, però il Bologna…”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Polverosi: “Conceicao trova il modo di ribaltare le gare, però il Bologna…” - Alberto Polverosi ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport la vittoria del Milan sul Bologna a San Siro per 3-1 ... 🔗msn.com

Polverosi: "Con Conceiçao è sempre la stessa storia, quando è sotto trova spesso il modo di ribaltare la partita" - Polverosi: 'Con Conceiçao è sempre la stessa storia, quando è sotto trova spesso il modo di ribaltare la partita' Sfruttando l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha rilasciat ... 🔗informazione.it

Polverosi in vista della finale di Coppa Italia: "Il Bologna non sarà quello di San Siro. Il Milan invece avrà meno possibilità di rotazione" - Polverosi in vista della finale di Coppa Italia: 'Il Bologna non sarà quello di San Siro. Il Milan invece avrà meno possibilità di rotazione' Sfruttando l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Al ... 🔗informazione.it