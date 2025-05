Pollutri Terra Viva | agricoltura sostenibilità e innovazione in fiera l' 11 maggio

Domenica 11 maggio, in corso Giovanni Paolo II, è in programma l'evento PollutriTerraViva, Piccola fiera dell'agricoltura, dalle 9.00 alle 20.00L'agricoltura rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'economia locale del Comune di Pollutri e delle aree limitrofe, con la viticoltura e. 🔗Chietitoday.it © Chietitoday.it - Pollutri Terra Viva: agricoltura, sostenibilità e innovazione in fiera l'11 maggio

Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto a Salerno il secondo congresso di Terra Viva Campania, associazione cislina dei produttori agricoli che in regione accoglie oltre 2800 associati: l’assemblea ha confermato Nicola Scrima Presidente regionale e come vicepresidente Iannace Alfonso. Tra le priorità sottolineate da Scrima, il bisogno di “favorire in agricoltura l’imprenditoria femminile, il ricambio generazionale, l’inclusione degli immigrati alla luce di un mercato del lavoro non efficacemente governato con lo strumento del Decreto flussi, inoltre bisogna puntare a valorizzare le tante ... 🔗anteprima24.it

Lando Morcellini è stato confermato presidente regionale dell’associazione Terra Viva. Con lui i vicepresidenti Sonia Dominici, Serena Bergamaschi e Marco Scarponi. Ad Assisi, nei giorni scorsi, si è tenuto il secondo congresso regionale dell'associazione. Ringraziando per la fiducia e... 🔗perugiatoday.it

Pecoraro Scanio: da Milano sfida Ecodigital per difendere tipicità

