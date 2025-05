PNRR didattica digitale integrata | azioni di coinvolgimento degli animatori digitali Scadenza rendicontazione al 31 luglio 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso l’Unità di missione PNRR, ha comunicato alle Istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse destinate alle azioni di coinvolgimentodeglianimatoridigitali 2022-2024 un aggiornamento relativo alle scadenze di rendicontazione dei progetti.L'articolo PNRR, didatticadigitaleintegrata: azioni di coinvolgimentodeglianimatoridigitali. Scadenzarendicontazione al 31 luglio2025 . 🔗Orizzontescuola.it

La didattica digitale integrata rappresenta una delle metodologie più innovative nel campo dell’istruzione, sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali per creare un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo. Questo approccio non solo arricchisce il processo educativo, ma consente anche di adattarsi alle diverse esigenze degli studenti, rendendo l’insegnamento più coinvolgente e accessibile. 🔗scuolalink.it

Firenze, 7 marzo 2025 - L’Università di Firenze sale in cattedra… digitale. Da fine febbraio ha preso il via un ampio programma di webinar e micro corsi online, dedicato all’innovazione della didattica universitaria e rivolto ai docenti e al personale tecnico-amministrativo di quattordici università italiane. L’apporto dell’Ateneo fiorentino riguarderà i prodotti formativi, le metodologie e gli applicativi, collocandosi nell’ambito del progetto Advanced Learning Multimedia Alliance for Inclusive Academic Innovation (Alma), il Digital Education Hub (Missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNRR – ... 🔗lanazione.it

Save the Children, in collaborazione con il progetto Safer Internet Centre (SIC) – Generazioni Connesse, ha pubblicato una guida innovativa dedicata all'educazione digitale dei bambini tra i 5 e gli 8 anni. Il documento, rivolto sia a docenti che genitori, offre strumenti concreti per accompagnare i più piccoli nei loro primi approcci al mondo digitale.L'articolo Guida Save The Children per educare al digitale i bambini tra 5 e 8 anni: “PC e tablet siano veri strumenti educativi integrati nell’attività didattica” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

