(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2025 “Azione ha voluto con forza portare in quest'Aula un dibattito sullo stato di attuAzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non per fare polemiche, ma per assumerci – come sempre – una responsabilità da cui non ci siamo mai sottratti. Abbiamo oggi il dovere di Evitare che il più grande investimento sul futuro dell'Italia si trasformi nel più grandefallimento del nostroPaese. Abbiamo speso meno di un terzo dei fondi. Da qui a giugno 2026 dovremmo moltiplicare per cinque la nostra capacità di spesa. Oggi mancano risposte dal governo. E il rischio concreto è che l'Italia entri in recessione”. Così Elena Bonetti di Azione in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Pnrr, Bonetti (Azione): Evitare che Pnrr si trasformi nel più grande fallimento del nostro Paese

