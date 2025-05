Playout | Lucchese sconfitta a Sestri I rossoneri cedono 2-1

Sestri Levante, 10 maggio 2025 – La Lucchese esce sconfitta per 2 a 1 dalla gara d’andata contro il Sestri Levante. Gorgone deve fare a meno di Selvini, che ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro.Ritrova dopo tre mesi il capitano Giorgio Tumbarello, che torna così a guidare il centrocampo rossonero. E proprio i rossoneri non partono nel migliore dei modi, sono contratti e al 19’ i padroni di casa passano in vantaggio con Brunet. Nunziatini pennella un cross sul secondo palo dove Brunet, batte Melgrati.I rossoneri faticano ad uscire dalla propria metà campo ed il Sestri cerca di approfittarne al 33’ con Podda, che serve Piu, ma questa volta Melgrati salva la porta. Ma il raddoppio è nell’aria ed arriva al 36’ con Nunziatini. Punizione dalla trequarti di Clemenza e Nunziatini di testa segna un gol pesantissimo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Playout: Lucchese sconfitta a Sestri. I rossoneri cedono 2-1

