Playoff al via per l' Unieuro l' ostacolo Cividale Coach Martino | Servirà lotta in difesa e rimbalzo

Con la doppia trasferta a Cividale si apre la post season dell'Unieuro Forlì, con i quarti di finale Playoff che mettono in palio la semifinale contro la vincente di Rimini - Brindisi. Forlì sarà impegnata in Friuli domenica e martedì, mentre le luci dell'Unieuro Arena torneranno ad accendersi. 🔗Today.it © Today.it - Playoff al via, per l'Unieuro l'ostacolo Cividale. Coach Martino: "Servirà lotta in difesa e rimbalzo"

Con la doppia trasferta a Cividale si apre la post season dell'Unieuro Forlì, con i quarti di finale playoff che mettono in palio la semifinale contro la vincente di Rimini - Brindisi. Forlì sarà impegnata in Friuli domenica e martedì, mentre le luci dell'Unieuro Arena torneranno ad accendersi...

Cinque squadre al quarto posto: se il campionato fosse finito ieri sera, due giocherebbero i playoff con il vantaggio del fattore campo ai quarti di finale, due addirittura dovrebbero disputare i play-in per entrarci con una partita secca. È l'incredibile situazione di classifica generata dalle sconfitte, negli anticipi di ieri sera, di ben tre squadre che stavano davanti all'Unieuro che così si è unita al mucchio.

Unieuro Arena prossima al sold out, preziosi punti in palio e soprattutto la sfida delle sfida, il derby. Si può riassumere così la sfida valida per la 36° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 tra Unieuro Forlì e Flats Service Fortitudo Bologna.

L'Unieuro prepara il ritorno in campo: domenica iniziano i playoff contro Cividale - Il calendario potrà subire delle modifiche in relazione ad eventuali esigenze televisive che verranno comunicate da Lega Nazionale Pallacanestro

Unieuro sfida Valtur Brindisi per l'accesso ai playoff: match decisivo al Palafiera - Si riaccendono le luci del Palafiera: stasera (20.30) l'Unieuro ospita infatti la Valtur Brindisi per un match fondamentale: in caso di successo, infatti, i biancorossi potrebbero esultare per il

Unieuro, domenica via ai play-off contro Cividale - Si conclude stasera la serie dei play-in che sono stati introdotti quest'anno dalla Lega Basket e hanno subito sconvolto le posizioni ottenute al