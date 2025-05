Pizza | Siena seconda città più cara d’Italia | Margherita e bibita 1724 euro Livorno la più economica

Firenze, 10 maggio 2025 – La Pizza, simbolo del Made in Italy nel mondo, è sempre più cara. Negli ultimi sei anni il costo medio di un pasto in pizzeria (che comprende una Pizza, una bevanda e l’eventuale coperto) è aumentato del 18,3%, raggiungendo una media nazionale di 12,14 euro a persona.A certificare il rincaro è un’indagine del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), basata sui dati Istat pubblicati dal Mimit, secondo cui la Pizza più costosa d’Italia si trova a Reggio Emilia, dove il conto medio arriva a 17,58 euro.Ma al secondo posto si piazza Siena, dove per una “Margherita” e una bevanda si spendono in media 17,24 euro. Sul terzo gradino del podio c’è Macerata (16,25 euro).La Toscana però segna anche un record positivo: Livorno è la città italiana dove la Pizza costa meno. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Pizza: Siena seconda città più cara d’Italia: “Margherita” e bibita 17,24 euro. Livorno la più economica

