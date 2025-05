Più biologico regionale in Europa - aula verde | l' istituto comprensivo statale San Valentino Torio aderisce

L’istitutocomprensivo di San ValentinoTorio ha aderito al progetto europeo “PIÙ biologicoregionale IN Europa – aulaverde”, progetto di sensibilizzazione e formazione rivolto alle giovani generazioni sui temi dell’agricoltura biologica, della sostenibilità e dell’educazione alimentare.Il. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Più biologico regionale in Europa - aula verde": l'istituto comprensivo statale San Valentino Torio aderisce

