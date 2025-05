Pieve Emanuele sindaco multato per l’auto in divieto di sosta | Le regole valgono per tutti

PieveEmanuele (Milano) – Il sindaco di PieveEmanuele, Pierluigi Costanzo, multato per divieto di sosta in occasione del lavaggio strade e pubblica il pagamento della sanzione. Un gesto simbolico, in risposta alle proteste di molti cittadini che da mesi lamentano le numerose multe in via dei Pini, dove - a causa dei lavori legati al Superbonus 110% - le rimesse per le auto sono inagibili e vige il parcheggio selvaggio.La situazione però è diventata insostenibile: le auto vengono parcheggiate a ogni ora su marciapiedi, passi carrai, posti riservati ai disabili, ostacolando ingressi e uscite. La legge parla chiaro, i divieti ci sono da sempre. Se di notte le multe non vengono messe e viene chiuso un occhio, la polizia locale non può non sanzionare chi - per non percorrere alcune centinaia di metri a piedi - lascia l’auto sul marciapiede, alle fermate degli autobus, bloccando in alcuni casi anche i passi carrai. 🔗Ilgiorno.it

