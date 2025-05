Pietrasanta | vigilante di discoteca colpisce con pugni e schiaffi 19enne di Prato Per approccio non gradito alla sua ex ragazza

Pietrasanta (LUCCA) – Il vigilante 28enne di una discoteca di Marina di Pietrasanta è stato denunciato dalla polizia per aver aggredito un 19enne che avrebbe tentato un approccio non graditoalla sua ex ragazza. Il vigilante, secondo l’accusa, lo avrebbe colpito con pugni e schiaffi, facendolo cadere a terra per poi tirargli anche dei calci. .L'articolo Pietrasanta: vigilante di discotecacolpisce con pugni e schiaffi19enne di Prato. Per approccio non graditoalla sua ex ragazza proviene da Firenze Post. 🔗.com © .com - Pietrasanta: vigilante di discoteca colpisce con pugni e schiaffi 19enne di Prato. Per approccio non gradito alla sua ex ragazza

