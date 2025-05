Pier Silvio Berlusconi sospende The Couple per bassi ascolti e devolve 1 mln a Gaslini

La chiusura improvvisa di The Couple, il game show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha sorpreso profondamente i concorrenti e il pubblico, che da tempo seguiva con preoccupazione l’andamento del programma a causa dei bassiascolti. Il reality, infatti, aveva faticato a conquistare il favore degli spettatori, raggiungendo appena il 7% di share . L'articolo PierSilvioBerlusconisospende The Couple per bassiascolti e devolve 1 mln a Gaslini è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pier Silvio Berlusconi sospende The Couple per bassi ascolti e devolve 1 mln a Gaslini

Potrebbe interessarti su Zazoom: Papa Francesco e il misterioso benefattore per la sepoltura: tra le ipotesi spunta Berlusconi - Chi ha finanziato la sepoltura di Papa Francesco nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore? Nel testamento reso pubblico dalla sala stampa vaticana si fa riferimento a spese destinate alla preparazione della tomba, ma il nome del benefattore resta ignoto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Sono arrivati a Pier Silvio Berlusconi”. Caos Grande Fratello, richiesti “interventi immediati e sanzioni” - Grande Fratello, polemiche, polemiche e ancora polemiche. Dopo il caso di Lorenzo Spolverato finito pure a “UnoMattina in Famiglia“, negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi e le segnalazioni sul reality di Alfonso Signorini. Oltre alle accuse di trash ci sono anche quelle relative a presunte irregolarità nel televoto e al sospetto che le eliminazioni dei concorrenti siano decise a tavolino. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Grande Fratello, il Codacons scrive a Pier Silvio Berlusconi: "È al limite della dignità umana" - Lettera aperta all'Amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in merito al Grande Fratello da parte del Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi. 🔗Leggi su comingsoon.it

Pier Silvio Berlusconi e il figlio Lorenzo: “Boxe? Una scuola di vita” - Pier Silvio Berlusconi ha parlato per la prima volta del successo sportivo del figlio Lorenzo, 14 anni, già vincitore di sei incontri di boxe su sei. In un’intervista ha raccontato come lo sport sia stato una scelta del ragazzo, sottolineando il valore educativo del pugilato. “Non è uno sport violento, ma una scuola di comportamento”, ha dichiarato. Ma Lorenzo seguirà questa carriera? Pier Silvio e Silvia Toffanin hanno deciso di vivere “un passo alla volta”. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Su questo argomento da altre fonti

Antonio Ricci non ci sta, la risposta sulla crisi di Striscia la notizia: Stiamo risalendo; The Couple, chiude in anticipo il reality condotto da Ilary Blasi: donato il montepremi da un milione di euro; Lorenzo Berlusconi, l'erede del Cav che studia da campione di boxe. L'orgoglio di papà Pier Silvio: «Sul ring impara ad affrontare la vita; Stop assurdo, Mediaset ferma una seguitissima soap: telespettatori furiosi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché The Couple è stato cancellato prima della finale? C’entrerebbe Pier Silvio Berlusconi - Perché The Couple è stato cancellato prima della finale? C’entrerebbe Pier Silvio Berlusconi, ecco quale sarebbe il motivo. 🔗blogtivvu.com

Perché Pier Silvio Berlusconi ha interrotto The Couple prima della finale: “Non ha gradito l’evoluzione del programma” - Chi ha chiuso The Couple? Dietro questo colpo di scena, a quanto pare, ci sarebbe stata una precisa volontà dell’editore ... 🔗fanpage.it

Non solo ascolti bassi. "La verità sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi di chiudere The Couple" - Il reality-game in onda su Canale 5 ha chiuso precipitosamente i battenti, senza concedersi neanche una finale ... 🔗huffingtonpost.it