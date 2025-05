Picchia la madre e spacca piatti in tutta la casa | 45enne in carcere è recidivo

Una storia difficile da raccontare, ma che ora si è chiusa (forse) nel migliore dei modi: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato in flagranza un 45enne padovano, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia. I fatti si sono verificati nei giorni scorsi nel. 🔗Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Picchia la madre e spacca piatti in tutta la casa: 45enne in carcere, è recidivo

Ha minacciato e aggredito l’ex fidanzata 15enne e sua madre, accorsa per venirle in aiuto. Per questo un 19enne è stato arrestato per atti persecutori. L’intervento della polizia si è reso necessario dopo l’ultimo episodio di atteggiamenti minacciosi: la nonna della ragazzina aveva avvisato la polizia della presenza del giovane vicino alla propria abitazione nel quartiere Mortise. Fermato e portato in Questura, il 19enne, di origini tunisine, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza differita per i messaggi minacciosi inviati alla ragazza poche ore prima. 🔗ilfattoquotidiano.it

Un 45enne romano è stato arrestato in flagranza dagli Carabinieri della Stazione di Roma Aventino, intervenuti tempestivamente in un’abitazione di via G.B. Bodoni grazie alla segnalazione di una madre residente a Testaccio.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di maltrattare l’anziana madre convivente e di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. La donna ha chiamato i militari per denunciare di essere stata picchiata dal figlio, che è stato arrestato sul posto. 🔗romadailynews.it

Nel quartiere Testaccio, a Roma, un pusher 45enne ha aggredito e picchiato selvaggiamente la madre che, per salvarsi la vita, ha chiamato l’1-1-2 richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Roma Aventino che hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato.Le violenze sulla madreIl 45enne, un personaggio già noto alle forze dell’ordine, è accusato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre e di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗dayitalianews.com

