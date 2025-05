Piano ferie e contrattazione le Aziende sanitarie | Massima disponibilità al dialogo

Programmazione e monitoraggio del Piano Ferie del Personale ATA: un esempio di circolare - Il piano ferie rappresenta uno strumento gestionale e, al contempo, una garanzia per il personale, che ha diritto al godimento di un periodo di riposo retribuito per il recupero delle energie psicofisiche. È fondamentale informare tempestivamente il personale nel caso in cui la proposta del piano ferie non soddisfi le esigenze di servizio. È utile […]L'articolo Programmazione e monitoraggio del Piano Ferie del Personale ATA: un esempio di circolare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗 Leggi su orizzontescuola.it

Piano ferie ATA: quando predisporlo e il ruolo del DSGA - Il piano ferie ATA rappresenta uno strumento essenziale per tutelare il diritto al riposo del personale scolastico non docente. Questo diritto, garantito dall'articolo 2087 del Codice Civile, protegge la salute psicofisica dei lavoratori. Le ferie, pertanto, non possono essere rinunciate né monetizzate, come stabilito dall'art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012.