Pettinari sulle case popolari in via Rigopiano | Battaglia avviata 10 anni fa ma ci sono ancora degrado insicurezza e bollette errate

Una Battaglia per i diritti dei residenti della casepopolari di via Rigopianoavviata da dieci anni, ma ancora vi sono diverse criticità. A dirlo Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese, rispettivamente presidente e consiglieri comunali del movimento politico “Pettinari per. 🔗Ilpescara.it © Ilpescara.it - Pettinari sulle case popolari in via Rigopiano: "Battaglia avviata 10 anni fa, ma ci sono ancora degrado, insicurezza e bollette errate"

PESCARA: VIA RIGOPIANO, IL VIAGGIO DI PETTINARI FRA DEGRADO, INSICUREZZA E CAOS BOLLETTE - PESCARA – Questa mattina Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese – rispettivamente Presidente e consiglieri comunali del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” – sono scesi i ... 🔗abruzzoweb.it

Via Rigopiano a Pescara, Pettinari: “Situazione immutata, nessuno interviene” - Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese – rispettivamente Presidente e consiglieri comunali del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” – sono scesi in strada con i residenti ... 🔗rete8.it

