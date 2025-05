Permessi lumaca nonostante le segnalazioni 18 mesi per ottenere il documento a Salerno

nonostante le segnalazioni, continuano, incredibilmente, ad allungarsi i tempi d'attesa per gli stranieri che devono rinnovare il permesso di soggiorno, a Salerno. "Ho ricevuto, in questo mese di maggio, la convocazione per il rilascio delle impronte digitali per il prossimo marzo", denuncia un. 🔗Salernotoday.it © Salernotoday.it - Permessi lumaca nonostante le segnalazioni, 18 mesi per ottenere il documento a Salerno

Su altri siti se ne discute

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Attivato il servizio “Segnalazioni” sul sito internet del Comune di Città Sant’Angelo (clicca qui per accedere direttamente al portale). Si tratta di un’iniziativa lanciata dall’amministrazione per semplificare e favorire la comunicazione tra l’ente e il cittadino, che attraverso una sezione... 🔗ilpescara.it

Le quotazioni internazionali dei raffinati calano sotto il peso dei dazi ma in attesa che gli effetti scendano a valle, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano per ora poco mosse. Lo afferma Quotidiano energia sottolineando che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,771 euro al litro (1,770 la rilevazione del 2 aprile), con le compagnie tra 1,761 e 1,788 euro al litro (no logo 1,762). 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Permessi lumaca nonostante le segnalazioni, 18 mesi per ottenere il documento a Salerno. 🔗Cosa riportano altre fonti