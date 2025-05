Pergola la linea del ministero | Il direttore artistico del teatro? Meglio una figura manageriale

Firenze, 10 maggio 2025 – “La Commissione ministeriale dovrebbe essere una sorta di Conclave e, invece, qualcuno dall’interno evidentemente parla.”. Gianmarco Mazzi, sottosegretario del ministero della Cultura, dal palco del teatro Niccolini di Firenze – dove ieri si è svolta la prima giornata ‘Spazio cultura, valorizzare il passato, immaginare il futuro’, organizzato dai gruppi parlamentari di Fdi nell’ambito del panel moderato dalla capocronista Erika Pontini – non nasconde l’irritazione per le notizie trapelate sul teatro della Toscana. In particolare la questione del mantenimento dello status di teatro nazionale per la Pergola e le altre sale (Rifredi e Pontedera) che sarebbe stato deciso (rumors) assieme a un abbassamento del punteggio sulla qualità artistica dell’offerta. Ma ancora senza ufficialità. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Pergola, la linea del ministero: “Il direttore artistico del teatro? Meglio una figura manageriale”

Francesco Soro nuovo direttore generale del ministero dell’Economia - Francesco Soro è il nuovo capodipartimento dell’Economia del Mef, il ministero dell’Economia e delle Finanze. In pratica un direttore generale. Il manager indicato dal ministro Giorgetti prende il posto di Marcello Sala, che rassegna le dimissioni ...

Linea ferroviaria Priverno Fossanova-Terracina: “Al lavoro per la riattivazione”. Vertice al Ministero - Incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per valutare la riattivazione della Linea Ferroviaria Priverno Fossanova – Terracina. Il vertice è stato convocato per martedì 15 aprile e sarà presente anche il Comune di Terracina.

Gabriella Guasticchi direttore delle Emergenze Sanitarie al ministero della Salute - Gabriella Guasticchi è nominata direttore generale delle Emergenze Sanitarie presso il ministero della Salute. Originaria dell’Umbria, si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, specializzandosi in ...

