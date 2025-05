Perché si chiama Leone XIV | Come per la rivoluzione industriale ora affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale

Perché si chiamaLeone XIV: “ComeLeone XIII per la rivoluzioneindustriale, ora tocca a noi affrontare quella dell’intelligenzaartificiale”ROMA – Non è un nome scelto per caso né per tradizione. Non è un omaggio al passato, ma un’indicazione precisa per il futuro. Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha spiegato con chiarezza le ragioni della sua scelta nel primo discorso ai cardinali, svelando la direzione del nuovo pontificato: “Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV principalmente Perché il Papa Leone XIII, con la storica enciclica Rerum novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzioneindustriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzioneindustriale e agli sviluppi dell’intelligenzaartificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. 🔗Thesocialpost.it

