Perché Leone XIV il Papa incontra i cardinali | il vero motivo del nome

Incontro con i cardinali per Papa Prevost, che per due ore ha incontrato i porprorati nell'Aula nuova del Sinodo in Vaticano. Prima di lasciare spazio ai liberi interventi, ha spiegato le ragioni della scelta del suo nome da Pontefice: "Vorrei che insieme, oggi, rinnovassimo la nostra piena adesione, in tale cammino, alla via che ormai da decenni la Chiesa universale sta percorrendo sulla scia del Concilio Vaticano II. Papa Francesco ne ha richiamato e attualizzato magistralmente i contenuti nell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium, di cui voglio sottolineare alcune istanze fondamentali: il ritorno al primato di Cristo nell'annuncio; la conversione missionaria di tutta la comunità cristiana; la crescita nella collegialità e nella sinodalità; l'attenzione al sensus fidei, specialmente nelle sue forme più proprie e inclusive, come la pietà popolare; la cura amorevole degli ultimi, e degli scartati; il dialogo coraggioso e fiducioso con il mondo contemporaneo nelle sue varie componenti e realtà". 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - "Perché Leone XIV", il Papa incontra i cardinali: il vero motivo del nome

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

"JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti. Il tweet risale allo scorso 3 febbraio. Ma non è stata l'unica... 🔗today.it

L'orgoglio per Leone XIV tra i fedeli nella cattedrale di Chicago

Vaticano, il Papa incontra i cardinali: Prevost spiega perché ha scelto il nome Leone XIV - Il nuovo Papa ha incontrato i cardinali sabato, in attesa del primo Regina Coeli domenica. Uno dei cardinali rivela che Robert Francis Prevost ha raccolto oltre 100 voti allo scrutinio in cui è stato ... 🔗msn.com

Papa Prevost incontra i cardinali: "Perché Leone XIV", il vero motivo del nome - Incontro con i cardinali per Papa Prevost, che per due ore ha incontrato i porprorati nell'Aula nuova del Sinodo in Vaticano. Prima di lasciare ... 🔗iltempo.it

Il Papa incontra il porporato. Il cardinale del Madagascar: 'Al Conclave per Prevost molto più di 100 voti' - La "'tifoseria' dei vicentini in mio favore (umanamente comprensibile, penso)", "alla fine va superata secondo una logica diversa, di fede e di Chiesa". Lo ha scritto il card. (ANSA) ... 🔗ansa.it