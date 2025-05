Perchè Angelo Famao si è ritirato dall' Isola dei Famosi? Ecco cos' è successo

AngeloFamao abbandona l'Isola dei Famosi: addio anticipato al realityNon sono bastati entusiasmo e buona volontà: AngeloFamao si è ritiratodall'Isola dei Famosi 2025 dopo appena tre giorni. Il cantante neomelodico ha annunciato il suo ritiro improvviso. La decisione è maturata dopo alcune giornate particolarmente difficili, segnate da malesseri fisici e disagi personali. Un addio che ha colto di sorpresa il pubblico e gli altri naufraghi, considerando che l'avventura nel reality condotto da Veronica Gentili, con opinionista Simona Ventura, era appena iniziata.Le ragioni del ritiro di AngeloFamaodall'Isola: stress, fame e difficoltàAngeloFamao ha spiegato in un confessionale i motivi alla base della sua decisione. A quanto pare, il cantante ha vissuto momenti di forte disorientamento: "Non riesco più a ragionare, non mangio né dormo da giorni", ha dichiarato, aggiungendo di sentirsi bersagliato persino dalla fauna locale. 🔗Tvpertutti.it © Tvpertutti.it - Perchè Angelo Famao si è ritirato dall'Isola dei Famosi? Ecco cos'è successo

