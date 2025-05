Per la sua prima uscita Papa Leone XIV va a Genazzano | Poi a Santa Maria Maggiore sulla tomba di Francesco

Il Pontefice già un anno fa aveva mostrato un profondo legame con quest'antica devozione Mariana in provincia di Roma, poi il saluto al suo predecessore 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Per la sua prima uscita Papa Leone XIV va a Genazzano | Poi a Santa Maria Maggiore sulla tomba di Francesco

Genazzano. Papa Leone XIV sceglie il Santuario della Madonna del Buon Consiglio per la sua prima uscita pubblica - Cronache CittadineGENAZZANO – Nel primo pomeriggio di oggi, Sabato 10 Maggio, il Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per raggiungereL'articolo Genazzano. Papa Leone XIV sceglie il Santuario della Madonna del Buon Consiglio per la sua prima uscita pubblica sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗Leggi su cronachecittadine.it

Papa Leone XVI e la sua prima Messa. “Ridurre Gesù a superuomo è ateismo” - Papa Leone XVI e la sua prima Messa. “Ridurre Gesù a superuomo è ateismo”The post Papa Leone XVI e la sua prima Messa. “Ridurre Gesù a superuomo è ateismo” first appeared on TG2000. 🔗Leggi su tv2000.it

Papa Francesco, i MEME sulla visita di JD Vance il giorno prima della morte: dal vice-presidente vestito da boia all'esplosione del Vaticano dopo la sua partenza - GALLERY - JD Vance era stato in visita da Papa Francesco il giorno prima della morte del Pontefice, in uno dei MEME Donald Trump chiede al vice-presidente: "Che gli hai detto?" Il vicepresidente americano JD Vance aveva incontrato Papa Francesco a Roma il giorno prima della morte del Pontefice, avvenut 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

