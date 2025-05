Per la festa dell' Europa Areti illumina la Basilica di Santa Maria in Aracoeli

In occasione della festadell'Europa, celebrata il 9 maggio, Areti del Gruppo Acea ha illuminato la facciata della Basilica di SantaMaria in Aracoeli, oltre alla sua scalinata. Il blu, colore della bandiera dell'Unione Europea, è stato proiettato sulla chiesa insieme alle stelle che.

Bisogna preservare "l'ideale di un'Europa forte, giusta e pacifica, baluardo di speranza per le generazioni future" e farlo attraverso "sforzi creativi e proporzionati ai pericoli che incombono". Un obiettivo che "si impone oggi, con rinnovato vigore e determinazione" di fronte "all'incalzare degli sviluppi internazionali e alle minacce strategiche e geopolitiche cui è sempre più esposta la Comunità internazionale" perché la necessità è di "non arretrare rispetto alle difficoltà".

La riapertura dopo mesi di chiusura per restyling. Con la festa dell'Europa riapre la villa comunale di corso Italia a Villaricca.

In occasione della Festa dell'Europa, che si celebra il 9 maggio, la città di Parma e la sua provincia ospiteranno un ricco calendario di iniziative promosso dal Tavolo tecnico "Parma in Europa". Istituito con l'obiettivo di rafforzare e sviluppare le relazioni internazionali della città.

