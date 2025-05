Per amore di una donna di Guido Chiesa dal 29 maggio al cinema

Esce in sala il 29 maggio con FandangoPer amore di una donna di GuidoChiesaPremio Bif&st “Per il cinema Italiano” – Miglior film Esce in sala il 29 maggio con Fandango “Per amore di una donna” di GuidoChiesa, vincitore del premio per il miglior film del concorso “Per il cinema Italiano” del Bif&st 2025 diretto da Oscar Iarussi.Il film, scritto dallo stesso Chiesa e da Nicoletta Micheli e prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film, Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo film con Rai cinema, con il sostegno del MIC – Direzione Generale cinema e Audiovisivo da Fandango. Nel cast Mili Avital, Ana Ularu, Ori Pfeffer, Alban Ukaj, Marc Rissmann, Serhii Kysil, Anastasia Doaga, Sira Topic, Limor Goldstein e Vincenzo Nemolato. Con la partecipazione di Menashe Noy e Moni Moshonov. 🔗Romadailynews.it

Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” – Miglior filmPer amore di una donna di Guido ChiesaIl film uscirà in sala il 29 maggio con FandangoE’ “Per amore di una donna” di Guido Chiesa il vincitore del premio per il miglior film del concorso “Per il Cinema Italiano” del Bif&st 2025 diretto da Oscar Iarussi.A decretarlo, la giuria popolare, presieduta dalla regista Costanza Quatriglio e coordinata da Vincenzo Madaro (direttore del festival Vicoli Corti), con la seguente motivazione: “Per la capacità di raccontare con intensità e raffinatezza una storia che attraversa epoche e ... 🔗romadailynews.it

