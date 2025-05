Pedro a Dazn | Bel secondo tempo ma è un peccato Era una bella opportunità davanti ai nostri tifosi ma alla fine…

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioniDopo Lazio Juve, Pedro ha parlato così a Dazn. Queste le sue dichiarazioni.PARTITA – «Abbiamo fatto un bel secondotempo, abbiamo trovato il gol di Vecino, ma è un peccato; era un’opportunitàbelladavanti ai nostritifosi. alla fine abbiamo preso un punto, ma dobbiamo continuare così. Mancano 2 gare, sarà difficile contro l’Inter; sarà una gara intensa, aperta e speriamo di fare una bella prestazione e di conquistare dei punti».ALCARAZ – «Si sarà divertito, possiamo andarlo a vedere; se andrà avanti agli Internazionali, è un tennista incredibile».INFINITO – «L’età è un dato, ma io ancora sto bene. Con i ragazzi, coi tifosi, col mister, continuo a lavorare e spero di essere qui un altro anno». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pedro a Dazn: «Bel secondo tempo ma è un peccato. Era una bella opportunità davanti ai nostri tifosi ma alla fine…»

