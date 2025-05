Partita la raccolta fondi per i figli di Zoe

La tragica scomparsa di Zoe Anne Guaitivic, 39 anni, in sala parto al sesto mese di gravidanza, ha scosso la comunità di Arco e tutto il Trentino. In segno di solidarietà, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per supportare i suoi due figli piccoli, offrendo un aiuto concreto in questo momento di immenso dolore. Un gesto che riunisce le persone per affrontare insieme questa triste realtà.

La tragedia di Zoe Anne Guaitivic, la 39enne scomparsa in sala parto al sesto mese di gravidanza, ha mosso la solidarietà della comunità di Arco così come quella dell’intero Trentino. Sulla piattaforma GoFundMe, infatti, è stata lanciata una raccoltafondi dedicata ai due figli piccoli della. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Partita la raccolta fondi per i figli di Zoe

Muore a 39 anni insieme al bimbo che portava in grembo, lanciata una raccolta fondi per i figli di Zoe Anne Guaitivic - ARCO. La tremenda tragedia, che ha scosso una comunità intera (ma non solo), è avvenuta negli scorsi giorni. Zoe Anne Guaitivic è morta a 39 anni all'ospedale Santa Chiara di Trento insieme al bimbo c