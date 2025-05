Parolo | Conceicao è arrivato da sergente la squadra vede questa cosa in lui

Intervenuto a Dazn, Marco Parolo ha parlato del Milan e del momento che vive il tecnico rossonero, Sergio Conceicao 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Parolo: “Conceicao è arrivato da sergente, la squadra vede questa cosa in lui”

Allenatore Milan, Parolo: “Conceicao per me è il numero uno tra i candidati” - Marco Parolo, ex giocatore della Serie A, ha parlato di Venezia-Milan 0-2 e in particolare dell'allenatore rossonero Conceicao 🔗Leggi su pianetamilan.it

Milan, Conceicao: "Gimenez? A me davano della 'pippa' arrivato in Italia". E punge Leao - Il Milan si prepara al quarto derby stagionale, domani affronterà l`Inter a San Siro nella semifinale d`andata di Coppa Italia. Alla vigilia de... 🔗Leggi su calciomercato.com

Milan, Conceicao a rischio: se non vince a Lecce, può essere arrivato al capolinea - Non c`è più alcun margine di errore. Il Milan è chiamato a vincere nella delicatissima trasferta di Lecce delle ore 18 per non ritrovarsi... 🔗Leggi su calciomercato.com

L’ex giocatore esalta Conceicao: “Nella lista dei candidati, è il numero uno”; Conceicao, futuro al Milan? Arriva la proposta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conceicao, futuro al Milan? Arriva la proposta: «Hanno trovato in lui una cosa» - Conceicao futuro al Milan? Marco Parolo nel corso di Step On Football su DAZN non ha dubbi su cosa dovrebbero fare i rossoneri Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e della Nazionale Italiana, h ... 🔗milannews24.com

Conceiçao sergente di ferro: il Milan non vince perché mangia e dorme male? - Il Milan continua a deludere e i problemi sembrano andare ben oltre le mere questioni tattiche. Né il cambio di allenatore, con l'arrivo di Sergio Conceiçao al posto di Fonseca, né un mercato ... 🔗msn.com

Parolo: «Metti che Conceição vince la Coppa e fa filotto, poi succede questo?» - Marco Parolo nel corso di Step On Football su DAZN ha parlato della situazione in casa Milan e di uno scenario a sorpresa che lui non condividerebbe. LE PAROLE – «Metti che Conceição batte l’Inter, va ... 🔗milannews24.com