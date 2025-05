Parolin tradito dagli italiani dopo il passo indietro fa convergere i suoi voti su Prevost | così Papa Leone XIV è stato eletto

Sulla Loggia delle Benedizioni, alla fine del suo discorso programmatico ? pace, unità, dottrina sociale (quindi poveri, emarginati, migranti, sinodalità) ? PapaPrevost fa.

Parolin tradito dagli italiani, dopo il passo indietro fa convergere i suoi voti su Prevost: così Papa Leone XIV è stato eletto - Sulla Loggia delle Benedizioni, alla fine del suo discorso programmatico ? pace, unità, dottrina sociale (quindi poveri, emarginati, migranti, sinodalità) ? Papa Prevost fa.

Chi è il nuovo Papa Leone XIV, primo pontefice yankee: Che la pace sia con voi

