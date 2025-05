Parolin le prime parole dopo il Conclave | Prevost? Mi ha colpito la sua serenità dopo l' elezione Capisco il tifo ma serve la logica della Chiesa

«Credo di non rivelare nessun segreto, se scrivo che un lunghissimo e caloroso applauso è seguito a quell''accetto' che lo rendeva il 267mo Papa dellaChiesa Cattolica. Di. 🔗Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Parolin, le prime parole dopo il Conclave: «Prevost? Mi ha colpito la sua serenità dopo l'elezione. Capisco il tifo, ma serve la logica della Chiesa»

Su questo argomento da altre fonti

«Credo di non rivelare nessun segreto, se scrivo che un lunghissimo e caloroso applauso è seguito a quell''accetto' che lo rendeva il 267mo Papa della Chiesa Cattolica. Di... 🔗ilmessaggero.it

«Credo di non rivelare nessun segreto, se scrivo che un lunghissimo e caloroso applauso è seguito a quell??accetto? che lo rendeva il 267° Papa della Chiesa... 🔗leggo.it

Le prime parole di Federica Brignone dopo l’operazione. Da oggi comincia la fisioterapia assistita. Come sta l’atleta.Federica Brignone comincia la fisioterapia assistita: le prime parole dell’atleta dopo l’operazione (Foto Social) – notizie.com“Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio”. Federica Brignone affida ai social le prime parole dopo l’operazione, che si è resa necessaria per la caduta di ieri, durante la seconda manche del gigante femminile dei Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa, Trentino. 🔗notizie.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parolin, le prime parole dopo il Conclave: «Prevost? Mi ha colpito la sua serenità dopo l'elezione. Capisco il; Parolin, le prime parole dopo il Conclave: «Ho conosciuto Leone XIV in Perù, la sua serenità mi ha colpito. È; Parolin, le prime parole dopo il Conclave: «Ho conosciuto Leone XIV in Perù, la sua serenità mi ha colpito. È l’uomo giusto per guidare la Chiesa»; Le prime parole di Parolin dopo il Conclave: “Di Prevost mi ha colpito la serenità”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parolin, le prime parole dopo il Conclave: «Prevost? Mi ha colpito la sua serenità dopo l'elezione» - «Credo di non rivelare nessun segreto, se scrivo che un lunghissimo e caloroso applauso è seguito a quell''accetto' che lo rendeva ... 🔗msn.com

Parolin, le prime parole dopo il Conclave: «Ho conosciuto Leone XIV in Perù, la sua serenità mi ha colpito. È l’uomo giusto per guidare la Chiesa» - «Credo di non rivelare nessun segreto, se scrivo che un lunghissimo e caloroso applauso è seguito a quell’“accetto” che ... 🔗msn.com

Parolin: «Prevost? Mi ha colpito la sua serenità dopo l'elezione» - «Credo di non rivelare nessun segreto, se scrivo che un lunghissimo e caloroso applauso è seguito a quell''accetto' che lo rendeva il 267mo Papa della Chiesa Cattolica. 🔗msn.com