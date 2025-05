Udinese-Parma 1-0, decide il rigore di Thauvin: primo ko per Chivu - Il grande sabato di Serie A si chiude con la vittoria dell’Udinese sul Parma per 1-0 al Bluenergy Stadium. Decisiva la rete nel primo di Florian Thauvin, glaciale dal dischetto a superare Suzuki. Dopo un brutto primo tempo, i ducali reagiscono nella ripresa, ma si imbattono in un super Padelli, autore di una grande parata su Man. Terza vittoria consecutiva senza subire gol per la squadra di Runjaic, mentre per Chivu arriva il primo ko da allenatore nel massimo campionato italiano. 🔗Leggi su sololaroma.it