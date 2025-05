Papa | Prevost scelto nome perché Leone XIII affrontò questione sociale

Milano, 10 mag. (LaPresse) – “Diverse sono le ragioni” delle scelta di prendere il nome di Leone XIV, “però principalmente perché il PapaLeoneXIII con la storica Enciclica Rerum novarum, affrontò la questionesociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale”. Lo ha spiegato PapaLeone XIV, nel suo discorso ai membri del Collegio Cardinalizio. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Prevost, scelto nome perché Leone XIII affrontò questione sociale

Dopo soltanto due giorni di Conclave i 133 cardinali hanno scelto il successore di Papa Bergoglio e alle 18:07 la fumata bianca ha annunciato al mondo l’avvenuta conclamazioneIl successore dell’argentino Bergoglio sarà quindi l’americano Robert Francis Prevost che ha scelto di chiamarsi Leone XIV, diventando il 267esimo successore di Pietro e il primo Pontefice statunitense della storia. La scelta del nome “Leone” non è casuale e richiama figure storiche di grande rilevanza nella Chiesa cattolica, un nome però relativamente nuovo mai utilizzato dal XX secolo in poi. 🔗cityrumors.it

Leone XIII fu un "progressista moderato": un profilo molto simile a quello di Leone XIV, suo successore 122 anni dopo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fumata bianca a Roma: il nuovo Papa è Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV, è stato eletto al quarto scrutinio. Si tratta del 267esimo pontefice, la sua prima preghiera è stata "per la pace del mondo". Ricordando che oggi è la Madonna di Pompei ha recitato l'Ave Maria con i... 🔗genovatoday.it

