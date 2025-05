Papa Prevost la prima telefonata al fratello ripresa in diretta

In un tranquillo giorno qualunque, una famiglia americana è stata catapultata sotto i riflettori per un evento eccezionale. Durante una normale giornata, un uomo ha ricevuto una telefonata che pochi potrebbero immaginare: quella del proprio fratello, appena nominato guida spirituale di oltre un miliardo di fedeli. (Continua.)Leggi anche: PapaPrevost e le accuse dal Perù: le indagini prima del ConclaveLeggi anche: PapaPrevost, la cugina italiana rompe il silenzio: “C’è una cosa che lui non sa”Il nuovo pontefice, primo statunitense della storia, ha tentato di contattare il fratello maggiore per condividere la gioia del momento. Tuttavia, tra dispositivi silenziati e notifiche non viste, la chiamata è stata ricevuta solo dopo diversi tentativi infruttuosi. La scena è stata inconsapevolmente registrata da un giornalista presente nella casa di John Prevost, il fratello del Papa, durante un’intervista. 🔗Tvzap.it © Tvzap.it - Papa Prevost, la prima telefonata al fratello ripresa in diretta

Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato. 🔗feedpress.me

Il nuovo Papa è Leone XIV, qual è la storia e il significato di questo nome, usato l’ultima volta oltre 100 anni fa 🔗notizie.virgilio.it

Uno dei motivi per cui l’agostiniano Robert Francis Prevost avrebbe deciso di definirsi Leone XIV è stato individuato nel favore che Leone XIII ebbe per gli agostiniani, decidendo di rilanciarli in un momento in cui stavano addirittura per scomparire. Un altro nel suo carattere di Papa “sociale”, con l’enciclica Rerum novarum. Assieme al fatto che è stato in America Latina ed ha addirittura la cittadinanza peruviana oltre a quella statunitense, ciò è stato letto come evidente intenzione polemica verso le linee e gli slogan di Trump. 🔗ilfoglio.it

