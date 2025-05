Papa Leone XIV visto dall’amico missionario valtellinese | Non rinnega le sue radici ma il suo cuore è in Perù

Berbenno (Sondrio) - Si conoscono da tempo. L’allora monsignor Robert Francis Prevost era presente alla sua ordinazione episcopale, l’11 febbraio 2020 in Perù, nella cattedrale di Huarí, sede della Diocesi. Si erano pure già accordati per vedersi a Roma, dopo il Conclave, una volta eletto il successore di Francesco. E invece, vescovo Giorgio Barbetta – lei valtellinese di Berbenno, 53 anni, le radici nell’Operazione Mato Grosso, prete dal 1998, missionario in Perù dal 2001, e poi vescovo – l’amico Robert Francis Prevost l’ha visto in tv.“Sono rimasto basito, poi commosso, vedevo i suoi occhi pieni di lacrime e quel tremore dentro cui c’era la piccolezza dell’uomo di fronte a un compito che è un compito di Dio”. Quanto l’ha stupita questa elezione?“In realtà mi ripetevo che sarebbe stata una scelta possibile e buona, ma poi mi trovavo a scacciare il pensiero. 🔗Ilgiorno.it

