Papa Leone XIV visita la tomba di Francesco e lascia una rosa bianca la tappa dopo il santuario di Genazzano

Giornata intensa per PapaLeone XIV, che dopo aver visitato il santuario di Genazzano è andato a Santa Maria Maggiore per omaggiare Francesco

Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave - Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.

Papa Leone XIV in Puglia. La visita nel 2024 del cardinale Robert Francis Prevost. «Una persona mite» - Nel 2024 Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, è stato in Puglia. Fu in visita ad Andria il 10 e l'11 marzo, nella Basilica della Madonna dei Miracoli. Tenne la santa messa per il...

Papa Leone XIV sorprende tutti: visita inaspettata al Palazzo del Sant'Uffizio - Roma - Il nuovo Pontefice, primo statunitense nella storia, torna nella sua precedente residenza per salutare e benedire i presenti, mostrando vicinanza e umanità. Nella serata dell'8 maggio 2025, poche ore dopo l'elezione al Soglio di Pietro, Papa Leone XIV ha compiuto la sua prima uscita da Pontefice, facendo visita al Palazzo del Sant'Uffizio, luogo che lo ha ospitato fino alla nomina papale. L'arrivo è stato accolto con entusiasmo da collaboratori, membri del clero e personale, che lo hanno circondato con affetto e applausi.

Papa Leone XIV, primo gesto da pontefice tra la gente: visita a sorpresa al Sant'Uffizio - Appena eletto, Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, ha voluto compiere un gesto semplice ma carico di significato. Il primo pontefice statunitense della storia ha scelto di tornare nel luogo dove vive da oltre un anno, il Palazzo del Sant'Uffizio, per incontrare un piccolo gruppo di fedeli. Un gesto che conferma la sua indole sobria e vicina alla gente, come raccontano già le prime testimonianze.

Leone XIV, visita a sorpresa del Papa al santuario di Genazzano. FOTO; Papa Leone XIV e la visita a sorpresa sul van; Leone XIV sulla tomba di Papa Francesco, la preghiera a Santa Maria Maggiore dopo la visita al santuario di Genazzano - Foto e video; Leone XIV, la visita a sorpresa del Papa a Genazzano.

Leone XIV sulla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore dopo la visita al santuario di Genazzano - Il pontefice si è recato al santuario Madre del Buon Consiglio, ci era già stato un anno fa. I fedeli: 'È stata una grande emozione'

Papa Leone XIV, visita a sorpresa a Genazzano: l'arrivo in piazza visto dalle finestre - Prima uscita a sorpresa per Leone XIV. Il Papa ha lasciato il Vaticano nel pomeriggio per raggiungere Genazzano, comune del circondario di Roma a poca distanza da Palestrina. Lì c'è il santuario della ...

Visita di u Papa Leone XIV à u Santuariu di a Madre di u Bon Cunsigliu - La recente visita di Papa Leone XIV al Santuario Madre del Buon Consiglio a Genazzano ha rappresentato un momento significativo di spiritualità e riflessione. Questo luogo, noto per la sua bellezza e ...