Roma, 10 maggio 2025 – Quanto ci Sarà di Francesco in PapaLeone? È la domanda girata dappertutto dopo esserci ripresi dallo shock di aver aspettato un Petrus (Parolin) e aver trovato un Robertus (Prevost), sconosciuto alla quasi totalità dell’opinione pubblica internazionale. I bergogliani hanno fatto subito rilevare il ringraziamento a Francesco. Impossibile non farlo. È stato lui a crearlo cardinale meno di due anni fa e ad affidargli il potentissimo dicastero dei vescovi che ne ha molto facilitato i contatti e quindi l’elezione. Ciascun cardinale doveva rivolgersi a lui prima che al Papa per nominare qualunque vescovo. (Ma non lo ha citato nella prima omelia di ieri mattina, dicendosi successore di Pietro). This handout picture released on May 8, 2025 by Peruvian news agency Andina shows the then bishop Robert Francis Prevost during a visit to Chulucanas, Peru, in 2024. 🔗Quotidiano.net

Papa Leone XIV, uno sguardo al futuro. Sarà attento agli ultimi, ma vigilerà sulla morale