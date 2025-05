Papa Leone XIV | Un umile servitore di Dio come i suoi predecessori

"Il Papa, a cominciare da San Pietro e fino a me, suo indegno successore, è un umileservitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo. Bene lo hanno mostrato gli esempi di tanti miei predecessori, da ultimo quello di Papa Francesco stesso, con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del ritorno alla Casa del Padre". Così Leone XIV nel suo incontro di oggi con i cardinali. "Raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede", ha aggiunto Papa Prevost. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV: Un umile servitore di Dio come i suoi predecessori

Sorprendente questa Chiesa, che pare avvitata su se stessa, mentre tutto intorno si pronostica e si decide un papa su misura e a propria immagine. Sorprendente questa Chiesa che in meno di 24 ore, senza cellulari e social, TikTok e Tac-Tic, sceglie tra 133 aventi diritto, un papa che sintetizza il mondo intero (statunitense, italiano, francese e spagnolo), parla bene cinque lingue (inglese, francese spagnolo, italiano e portoghese; legge benino latino e tedesco); è molto colto (laureato in Scienze matematiche, Filosofia, master in Teologia e dottorato ‘magna cum laude’ in Diritto canonico. 🔗ilfattoquotidiano.it

di Lino FrescaRoma – Robert Francis Prevost è un uomo semplice. Come Papa Bergoglio ama stare tra la gente. Non è un grande parlatore ma sa ascoltare. L’umiltà è il “pezzo” forte della sua personalità. È anche molto generoso. Personalmente da lui, attraverso un mio ex alunno Alessandro Bisogni che lavora in Vaticano, ho avuto i biglietti che notte di Vigilia di Natale mi hanno consentito insieme alla mia famiglia di partecipare all’apertura della Porta Santa che dava l’avvio al Giubileo della Speranza. 🔗laprimapagina.it

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

