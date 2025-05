Papa Leone XIV tra le statuine del presepe l’omaggio di Napoli a Robert Francis Prevost | Gli americani restano affascinati

PapaLeone XIV è già diventato una statuina del presepe. È accaduto ovviamente a Napoli tra le stradine della zona di San Gregorio Armeno.L’artigiano partenopeo Genny Di Virgilio, noto per le sue statuine che ritraggono personaggi famosi, ha lavorato a tempo di record affinché l’immagine del nuovo Pontefice, lo statunitense RobertFrancisPrevost, facesse bella mostra di sé nella storica strada dei presepi.La statuina è alta 25 centimetri, è fatta in terracotta e dipinta a mano. “L’ho fatta in piena notte dopo che il Papa è stato eletto. – ha spiegato Di Virgilio, in esclusiva per Notizie.com – Ci ho messo tutta la carica e l’adrenalina che avevo in me. Appena appresa la notizia mi sono subito documentato e mi sono messo all’opera la mattina. Alle 6 del mattino l’ho completata”.PapaLeone XIV tra le statuine del presepe, l’omaggio di Napoli a RobertFrancisPrevost: “Gli americanirestanoaffascinati”L’artigiano ha poi spiegato di essere arrivato in bottega per gli ultimi tocchi di colore. 🔗Leggi su Notizie.com

