Papa Leone XIV svela la sua seconda fede l’urlo ai passanti increduli | Forza Roma! – Il video

«ForzaRoma!». A urlare l’urrà di incoraggiamento ai giallorossi sfrecciando per le vie della Capitale non è un tifoso qualsiasi. È Robert Francis Prevost, da 48 ore eletto a capo della Chiesa cattolica col nome di PapaLeone XIV. Il Pontefice nato a Chicago lo ha detto affacciandosi al finestrino della sua berlina ai passanti intenti a salutarlo, in un denso pomeriggio che lo ha portato prima al santuario di Gennazzaro e poi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sulla tomba del suo predecessore Papa Francesco. Lo sprone calcistico è stato ripreso e diffuso da Instagram da Ivan Zazzaroni, che ha ironizzato: «Ponteficem Magic.». Prevost ha così confermato l’indiscrezione sulla sua fede di riserva, quella calcistica, spifferata all’indomani della sua elezione al soglio pontificio da Padre Giuseppe Pagano. 🔗Leggi su Open.online

Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave - Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.

Papa Leone XIV, il fratello svela quali sono i suoi videogiochi preferiti - In un evento storico senza precedenti, il cardinale Robert Prevost, originario di Chicago, è stato eletto Sommo Pontefice, assumendo il nome di Papa Leone XIV. Si tratta del primo papa statunitense della storia della Chiesa cattolica, un fatto che ha suscitato grande attenzione a livello internazionale.

Papa Leone XIV, Parolin svela tutto: "Cosa è successo dopo l'elezione" - La Cappella Sistina era come sospesa in un silenzio che non sembrava nemmeno umano. I cardinali attendevano, seduti, immobili, mentre il nome era stato pronunciato e tutte le attenzioni si erano riversate su di lui, Robert Francis Prevost, cardinale agostiniano, americano, chiamato a diventare successore di Pietro. Il suo sguardo era calmo, ma non assente. Non cercava sponda né conforto. Solo dopo alcuni lunghissimi secondi, ha detto: "Accepto".

Papa Leone XIV, il fratello svela quali sono i suoi videogiochi preferiti - In un evento storico senza precedenti, il cardinale Robert Prevost, originario di Chicago, è stato eletto Sommo Pontefice, assumendo il nome di Papa Leone XIV. Si tratta del primo papa statunitense della storia della Chiesa cattolica, un fatto che ha suscitato grande attenzione a livello internazionale.

